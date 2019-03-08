الفياض يسحب ترشيحه لوزارة الداخلية و4 ضباط بدلا عنه

2019/03/08 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، الجمعة، عن قيام فالح الفياض بسحب ترشيحه لوزارة الداخلية، فيما اشار الى ترشيح 4 ضباط للمنصب.

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