رغم احتجاج العراق.. تركيا تبدأ ملء سد إليسو في يونيو

2019/03/08 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة في يونيو، وذلك رغم احتجاج العراق عندما بدأت أنقرة احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة الصيف الماضي.

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