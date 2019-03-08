2019/03/08 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دخل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.وسحق أياكس الفريق الملكي في ملعبه “سانتياغو برنابيو” 4-1، في مباراة الإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا حدث بين بين راموس ورئيس ريال مدريد بعد فضيحة الابطال؟ NAS | موقع ناس الرسمي.

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