2019/03/08 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نظمت محافظة اربيل معرض ثانٍ للمنتجات المصرية في مختلف المجالات الحياتية، خصوصاً في مجال الأثاث والصناعات اليدوية التي بدأت تندثر مع مرور الزمن، إضافة الى المواد الغذائية والتجميلية والإنشائيات.وتضمن المعرض تحف وتماثيل فرعونية وأخرى تروي مراحل تاريخ مصر وسجاد يدوي متنوع الألوان والأحجام وأثاث منزلي يظهر عليه دقة الصناعة، هذا هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: اربيل تنظم معرضاً “للاثاث والصناعات اليدوية” المصرية NAS | موقع ناس الرسمي.

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