الكعبي يؤكد الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وإعلاء كلمة الحق وارساء القيم الديمقراطية

2019/03/08 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الجمعة ، على ضرورة ان تظطلع مهنة المحاماة بمهمة الحفاظ على هيبة المهنة وإعلاء كلمة الحق والعدالة وارساء قيم الديمقراطية في البلاد.

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