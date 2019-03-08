2019/03/08 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت القنصلية الايرانية في محافظة النجف الأشرف عن مباشرتها بمنح

تأشيرات الدخول بصورة الكترونية بعد قرار الاستغناء عن

التأشيرات الورقية التي تمنح للزوار العراقيين.

القنصل الايراني العام في النجف الأشرف حميد شيرازي أوضح ان

المسافرين بإمكانهم زيارة ايران بالتأشيرات الالكترونية جواً وبراً

ولجميع المطارات والمنافذ بإستثناء منفذ الشلامجة الحدودي

الذي سيكون مهيئاً لذلك قريباً ، ودعا القنصل الإيراني شيرازي

الجانب العراقي الى تخفيض سعر الفيزا للزائرين الايرانيين كمبادرة

لزيادة عددهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصلية الإيرانية في النجف الاشرف تباشر بمنح تأشيرة الدخول للزوار العراقيين إلكترونياً) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصلية الإيرانية في النجف الاشرف تباشر بمنح تأشيرة الدخول للزوار العراقيين إلكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).