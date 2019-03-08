نجاة زعيم عربي من محاولة اغتيال !

2019/03/08 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحملة الانتخابية لرئيس جزر القمر المنتهية ولايته، غزالي

عثماني، نجاته من محاولة اغتيال في الوقت الذي تستعد فيه البلاد

للانتخابات الرئاسية المبكرة في الرابع والعشرين من اذار مارس

الجاري.

وأوضح رئيس الحملة حميد مسعدي، أن الحادث وقع في جزيرة أنجوان، بوضع

متفجرات فوق قمة جبل لتتسبب بانزلاق صخري بالتزامن مع مرور موكب

الرئيس لكن سيارة الاخير توقفت في الوقت المناسب"، واكد مسعدي

العثور على صواعق في موقع الحادث، مضيفا أن الحرس المصاحب لغزالي

اعتقد في البداية أن صوت الانفجار ناجم عن هجوم بصاروخ.



بدورها شككت

المعارضة في الحادث المذكور ، وقال المرشح الرئاسي عن حزب "جووا"،

إبراهيم محمد سولي، إن حملة الرئيس الحالي "تختلق هجمات وأحداث

مزيفة لردع الناس عن المشاركة في الانتخابات بحرية".

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