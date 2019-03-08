نائب: الحذر من احالة معمل أدوية نينوى للاستثمار

2019/03/08 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة، من إحالة وزارة الصناعة معمل أدوية نينوى للاستثمار، مطالبة الحكومة بالتدخل وإلغاء أي عقد أو اتفاق أبرم بهذا الخصوص.وقالت نصيف في بيان صحفي، إن "وزير الصناعة الأردني بحث مع وزير الصناعة العراقي ملف عقد استثمار معمل أدوية نينوى من قبل شركة أردنية، متسائلة هل بات العراق عاجزاً عن تشغيل معمل أدوية وهل أصبح الشعب الاستهلاكي الوحيد في المنطقة.

وبينت أن "هناك مجالات قد تحتاج إلى استقدام أصحاب الخبرات والمستثمرين من الخارج، وهي مجالات صعبة ومعقدة".

وتابع البيان، "أما في قطاع الأدوية فيفترض أننا لدينا خبراء يعملون في هذا المجال منذ نصف قرن من الزمان، فما الجديد الذي سيقدمه المستثمر الأردني مع احترامنا للجميع".

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الصحة ووضع يد الحكومة على معمل أدوية نينوى وتشغيله بكوادر عراقية أو مستثمرين عراقيين وإيقاف أية اتفاقيات أو تعاقدات لاستثماره من قبل أي شركة غير عراقية".

تحرير: عامر الشيباني

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