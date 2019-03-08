2019/03/08 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الارصاد الجوية إلى طقس غير مستقر خلال نهار اليوم مع تساقط أمطار متفرقة في بعض مناطق العراق يرافقها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إعتبارا من بداية الاسبوع.وكتب المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، اليوم الجمعة في صف حته بموقع التواسل الاجتماعي فيسبوك، أن "المنخفض في طبقات الجو العليا يبدو أنه لايريد المغادرة قبل ان يترك بصمة من المفاجئات..وهو الان يتمركز في شمال البلاد وتندفع منه تيارات باردة لتؤثر على مدن الوسط وبعض مدن الجنوب مع تواجد امتداد رطب هو منخفض جوي اتخذ من بحر العرب ثم ايران طريقا له".

وأضاف "حركة السحب تلتف عكس اتجاه عقرب الساعة مع دوران هذا المنخفض في الطبقات العليا تشاهد من الجو لان السحب تتحرك حسب اتجاه الرياح العليا وليس السفلى حسبما افاد موقع "أن ار تي" .

وتابع عطية أن فرص هطول زخات من الأمطار الخفيفة مصحوبة بالبرق والرعد احيانا هذا اليوم متوقعه في المناطق التالية:

-السليمانية

-اربيل (تنتهي قبل الظهر عدا شمالها تنتهي بعد الظهر)

-شرق دهوك (تستمر متفرقة خفيفة)

-كركوك

-ديالى (غزارة متوقعة)

-واسط (تستمر ربما الى الليل)

-ميسان وبعض الغزارة في شمالها

-شرق بغداد

-شرق الديوانية فقط.

- شمال ذي قار وشمال البصرة (مطر خفيف)

- بعض مناطق صلاح الدين الشرقية والشمالية

وأشار عطية الى أن "فرص الامطار تنتهي تقريبا مابعد الظهر عدا بعض المناطق الشرقية مثل السليمانية وبعض مناطق ميسان وشمال ديالى وشرق واسط ربما تستمر لغاية الليل".

واوضح عطية أن "الرياح تستقر خلال النهار والليل على الاتجاه الشمالي الغربي مع بعض النشاط في الوسط والجنوب"، مشيرا إلى أن "الاجواء ستكون مستقرة تقريبا ولاتوجد حالة جوية لغاية يوم الاربعاء المقبل".

وتوقع انخفاضا بدرجات الحرارة خلال بداية الاسبوع لتكون الاجواء باردة في مدن غرب وشمال البلاد خلال ساعات النهار والليل، ومعتدلة في الوسط والجنوب نهارا وباردة ليلا .

وخلص عطية إلى القول إن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع بعد منتصف الاسبوع المقبل.



انتهى/خ.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس وتوزيع الامطار في العراق) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حالة الطقس وتوزيع الامطار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).