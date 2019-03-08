الذهب يرتفع وسط توقعات اقتصادية ضعيفة لكنه يتجه لثاني هبوط أسبوعي

2019/03/08 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار […]

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