العامري:العراق لن يكون منطلقا لتصفية الحسابات مع دول الجوار

2019/03/08 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العامري في كلمة له خلال مهرجان يوم الشهيد المقاوم ان" تدخل السفارة الأمريكية واضح بأزمة كركوك وحل إدارتها لا يتم إلا عبر مكونات المحافظة ".

كما طالب العامري بالاستمرار في العمليات العسكرية والتفتيش بالمناطق المحررة واطرافها لانهاء فلول عصابات داعش الإرهابية "داعيا "، قادة الأجهزة الأمنية اخذ الحيطة والحذر لان الارهاب قد ينشط مجددا".

انتهى .



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