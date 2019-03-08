طقس اليوم.. هطول أمطار في بعض مناطق البلاد

2019/03/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، الى هطول أمطار في بعض مناطق العراق اليوم الجمعة.وقال المنبىء الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيس بوك اليوم ان “المنخفض في طبقات الجو العليا يبدو أنه لا يريد المغادرة قبل ان يترك بصمة من المفاجئآت، وهو الان يتمركز في شمال البلاد وتندفع منه تيارات باردة لتؤثر على مدن […]

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