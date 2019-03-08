الكعبي يهنئ السعدي بمناسبة فوزه بمنصب نقيب المحامين العراقيين

2019/03/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب ، اليوم الجمعة ، ضياء السعدي بمناسبة فوزه بمنصب نقيب المحامين العراقيين ، متمنيا له التوفيق والسداد في اداء مهامه الجديدة .واكد الكعبي في بيان له ، على” الدور المهم الذي تضطلع فيه رئاسة النقابة خلال المرحلة المقبلة في الحفاظ على هيبة المهنة وإعلاء كلمة […]

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