مصدر محلي: مجهولين يفجرون عبوة صوتية قرب دار محام في قضاء شط العرب

2019/03/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في محافظة البصرة، الجمعة، بأن مجهولين فجروا عبوة صوتية قرب دار محام في قضاء شط العرب، ولم يسفر الاعتداء عن إصابات.وقال المصدر ، إن "مجهولين فجروا عبوة صوتية قرب دار المحامي مفيد القطراني الواقعة في قضاء شط العرب"، مبيناً أن "الاعتداء الذي حصل بعد منتصف الليل لم يسفر عن أي إصابات".ولفت المصدر الى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الاعتداء للتعرف على مرتكبيه والقبض عليهم".

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتحصل فيها أحياناً خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى نزاعات مسلحة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بجريمة (الدكة) العشائرية تراجع ارتكابها بشكل واضح.

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