العلوي : إسقاط عبد المهدي بات مستبعدا واميركا ستخرج علينا بسيناريو جديد يبرر وجودها

2019/03/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 7 آذا ر/ مارس: قال السياسي المخضرم والنائب السابق حسن العلوي، الخميس،إن “الكل السياسية أدركت صعوبة توافقها على شخصية جديدة بدلا من عبد المهدي بعد شدة الخلافات التي احتدمت بينهما حول حقيبتي الداخلية والدفاع”.

واردف العلوي ان “تلك الخلافات جعلت من سيناريو إسقاط حكومة عبد المهدي مستبعدا بعد ان كان قويا جدا وان منصبي الداخلية والدفاع سيمرران بصفقة جديدة بين الكتل السياسية خلال اليومين المقبلين ، وان مجلس النواب غير قادر على تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد لرفض الكتل السنية لذلك وبعض الإطراف الشيعية ما سيدفع واشنطن للخروج بسيناريو جديد خلال الأيام المقبلة يبرر وجودها بالعراق بعد ارتفاع مطلب خروجهم” على حد وصفه .



انتهى اح

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