ثلاث مهندسين عراقيين يبتكرون نظام همسة لادارة المستشفيات في المؤسسات الصحية

2019/03/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة الكلية الملكية لأطباء مدينة ادنبره البحث المقدم من قبل الدكتور مضر الخير الله والمهندس موفق القرغولي والمهندس محمد علوان .والمعنون ( طب الجهاز التنفسي في العراق من البداية الى التقدم ) واستخدام نظام همسة لادارة المستشفيات في المؤسسات الصحية.

مقدمة البحث عن النظام.

ان الانظمة الرقمية والسجلات الغير ورقية ليست فقط نادرة ولكن ايضا غريبة على معظم مواقع الرعاية الصحية في العراق.



تسمح الانظمة الرقمية فعالية اكثر وضوحا في التدخلات السريرية ونتائج الفحوصات الطبية.



مثل هذا النظام لم يكن موجودا في العراق وكان هذا التحدي الاكبر في العمل.



خلال ستة اشهر من العمل المرهق تمكنا من بناء نظام " همسة لادارة المستشفيات " .



ليوائم عمل المؤسسات الصحية في العراق في حفظ بيانات المرضى وارشيفهم الطبي وتتبع تواجدهم داخل المؤسسة الطبية ومتابعة الامور المالية ايضا.



نظام همسة لادارة المستشفيات هي محاوله عراقيه ناجحة في التكنلوجيا الخضراء , العمل بدون اوراق.

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