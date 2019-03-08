2019/03/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إيران ترغب بتصدير دواء للعراق بقيمة 200 مليون دولار

متابعة -

كلمة

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية، مهدي بيرصالحي

يوم الخميس ان ايران مستعدة لتصدير الادوية للعراق بقيمة 200 مليون

دولار.

وأكد بيرصالحي، خلال اجتماع مشترك بحضور وزير الصحة الايراني ووزير

التجارة العراقي، امكانية بلاده من تصدير 200 مليون دولار من

الادوية والمعدات الي العراق، مبيناً انها حاليا تصدر سنويا 25

مليون دولار من الادوية والمعدات الطبية الي العراق.

واضاف، انه برغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارتي الصحة في البلدين

لكن مع الاسف فأن الية تسجيل الادوية الايرانية في العراق تتم ببطئ،

متمنيا ان يتم الاسراع في تسجيلها لدي السلطات الصحية في العراق.

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