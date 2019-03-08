2019/03/08 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من مساء يوم امس الخميس، حدث اعتداء وانقاذ فتاة من موت محقق، بطلهُ K9″“ من كلاب الحراسة والتفتيش في وزارة الدفاع العراقية.وتناول ناشطون على “فيسبوك” وتابعه “ناس” اليوم (8 اذار 2019)، تفاصيل الحادث الذي وقع امام وزارة الدفاع العراقية, قائلين “تعرضت الموظفة ديانا عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عامل “خدمة” حاول اغتصاب موظفة في وزارة الدفاع..



فكان “كلب التفتيش” هو البطل NAS | موقع ناس الرسمي.

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