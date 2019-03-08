لالغاء الادخار..حكومة كردستان تعقد اجتماعا مهما

2019/03/08 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان، ظهر الجمعة، اجتماعا وصف بـ"المهم" لمناقشة عدد من قضايا الاقليم.

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