أسعار النفط تهبط وسط قتامة الآفاق الاقتصادية وزيادة الإنتاج الأمريكي

2019/03/08 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، الجمعة، وسط إشارات على مخاطر على الاقتصاد العالمي بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة أن صادرات الصين ووارداتها هبطت الشهر الماضي.

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