العامري: على قادة الأجهزة الأمنية اخذ الحيطة والحذر وقد ينشط الإرهاب مجددا

2019/03/08 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-رفض رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات او منطلقا لاستهداف دول الجوار.وقال العامري في كلمة له خلال مهرجان يوم الشهيد المقاوم ان” تدخل السفارة الأمريكية واضح بأزمة كركوك وحل إدارتها لا يتم إلا عبر مكونات المحافظة “.كما طالب العامري بالاستمرار في العمليات العسكرية والتفتيش بالمناطق المحررة واطرافها لانهاء ...

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