2019/03/08 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شنكالي قبل ثلاثون عام لم يكن في عائلتي ذكر سواي، والدتي و ثلاث اخوات و آخر العنقود انا ، لم أرى يومآ من يعاندني او يتحداني في حب والدتي لي ، اخواتي كانوا متنازلات عن حقوقهن في عطف و حنان الوالدة لي لأني أصغرهم .كحال اغلب من فقدوا اباءهم في الحروب و الصراعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في يوم المرأة، يشرفني اني ابن ارملة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في يوم المرأة، يشرفني اني ابن ارملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).