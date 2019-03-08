أسعار النفط تهبط بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي

2019/03/08 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..هبطت أسعار النفط ،الجمعة، وسط إشارات على مخاطر على الاقتصاد العالمي بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة أن صادرات الصين ووارداتها هبطت الشهر الماضي.وفي ظل تضرر الأسواق أيضا من زيادة الإمدادت الأمريكية، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65.78 دولار للبرميل بحلول الساعة […]

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