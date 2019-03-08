مسؤولة أفغانية: إنفاق الأموال الدولية في مجال المرأة لم يحقق النتائج المرجوة

2019/03/08 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت مُجكان مصطفوي نائبة وزير الإعلام والثقافة الأفغانية أسلوب إنفاق الأموال الذي اتبعته المؤسسات الدولية حول المشاريع الخاصة بالنساء في أفغانستان مشددة على أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها، وأكدت التزام الحكومة برعاية حقوق المرأة في محادثات السلام مع طالبان.

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