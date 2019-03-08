السيدات الحديديات: وزيرات الدفاع يسيطرن على جيوش القوى الكبرى

2019/03/08 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض تلك النساء يقود أقوى الجيوش في العالم، بينما أخريات يحلن مشاكل البلدان الصغيرة، هن ناشطات المجتمع المدني، وصانعات الحياة المهنية، ومجندات عانين من الحرب بأنفسهن.

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