بلومبيرغ: السعودية بصدد اتخاذ قرار جديد بشأن البنوك

2019/03/08 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، بأن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة زيادة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية.

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