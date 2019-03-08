2019/03/08 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تنفيذ حملة دهم وتفتيش في الطارمية على خلفية مقتل جندي بهجوم مسلح

08/03/2019 11:15:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

نفذت القوات الامنية في العاصمة ، الجمعة، حملة دهم وتفتيش في الطارمية بعد مقتل جندي بهجوم مسلح على نقطة تفتيش شمالي بغداد .

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "القوات الأمنية نفذت اليوم، حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين الذين هاجمو نقطة تفتيش في قضاء الطارمية مما ادى الى مقتل جندي في سيطرة ٢٥ بناحية العبايجي التابعة للقضاء ".

وكان مصدر امني افاد بإطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش شمالي بغداد.

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