التآخي الكردية: تنصيب محافظ كركوك بيد مجلس المحافظة وليس الحكومة العراقية

2019/03/08 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أكدت قائمة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك، ان تنصيب المحافظ هو بيد مجلس المحافظة حصراً وليس بيد الحكومة العراقية كما نص عليه القانون.

وقال عضو القائمة أحمد العسكري في تصريح لـ”النور نيوز”، انه “لا يوجد قانون في العراق او اي شخص سواء كان رئيس المجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس البرلمان ان يعطي الشرعية بتنصيب محافظ لاي مدينة لان تنصيب المحافظ له قانون خاص به فعليهم ان يلغوا هذا القانون او يتم تعديله عن طريق مجلس النواب ونحن لدينا قانون 21 لعام 2008 والذي ينص على ان اختيار المحافظ يتم عن طريق مجلس المحافظة حصرا وغير هذا لايوجد اني نص قانوني اخر”.

وتابع، ان “الذي يحصل في كركوك حاليا هو ادارة بعض السلطات في المحافظة منحه مجلس الوزراء لراكان الجبوري الذي هو نائب المحافظ حتى يتح اختيار محافظ جديد، لذا لايمكن تبديل راكان سعيد بشخص اخر من اجل ادارة المحافظة”.

وكانت بعض الكيانات السياسية العربية في كركوك قد طالبت الحكومة العراقية بالتدخل في قضية كركوك واختيار محافظ مستقل له، على خلفية ما تردد حول توافق الحزبين الكرديين على اختيار شخصية كردية لمنصب المحافظ.

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