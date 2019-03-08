هبوط البيزو الأرجنتيني لمستوى قياسي متدني

2019/03/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت عملة البيزو الأرجنتينية لأدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، وسط زيادة المخاوف بأن يتسبب التعافي الذي طال أمده بالاقتصاد في تجديد الحركة البيعية للعملة قبيل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.





وعند تسوية جلسة أمس الخميس هبط البيزو الأرجنتيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 4% إلى 42.3446 بيزو.





وعلى مدار الأسبوع سجلت العملة أمام الدولار الأمريكي تراجعاً بنحو 8%..





ويأتي تراجع البيزو الأرجنتيني في وقت حساس بالنسبة للرئيس ماوريسيو ماكري حيث يحاول دفع الاقتصاد الأرجنتيني من هاوية الركود.





كما أن هناك مخاوف إزاء معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، حيث أن للمحللين تخوفاتهم المتعلقة بأن يستغرق وقت أطول من المتوقع للتعافي من المستوى المسجل في 2018 عند 47.6%.





وكانت الأرجنتين حصلت في العام الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 56.3 مليار دولار، لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي لديها.





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