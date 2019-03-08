تهاوي الصادرات الصينية 20% في فبراير

2019/03/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعرضت صادرات الصين إلى تراجع حاد في الشهر الماضي بعد أن شهدت تعافي نسبي في بداية 2019، ما تسبب في تسجيلها فائض في الميزان التجاري أقل بصورة ملحوظة من المتوقع.





وكشفت بيانات هيئة الجمارك في الصين اليوم الجمعة أن صادرات بكين شهدت تراجعاً بنحو 20.7% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 9.1% في يناير السابق له.





أما توقعات المحللين فقد أشارت إلى أن الصادرات الصينية ستشهد هبوطاً بنحو 4.8% في الشهر الماضي.





أما على صعيد واردات الصين خلال نفس الفترة فهبطت بنحو 5.2% على أساس سنوي، بعد أن تراجعت بنسبة 1.5% في يناير السابق له، وفي مقابل توقعات بأن تتراجع بنحو 1.4%.





وسجلت الصين فائض في الميزان التجاري بأقل من التوقعات في شهر فبراير عند مستوى 4.12 مليار دولار وهو مستوى أقل بشكل كبير من المتوقع عند 26.38 مليار دولار.





وكانت الصين سجلت فائضاً في الميزان التجاري في يناير الماضي بقيمة 39.16 مليار دولار.





أما فيما يتعلق بالفائض في الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة فانخفض عند مستوى 14.72 مليار دولار، مقابل مستوى 27.3 مليار دولار المُسجلة في يناير السابق له.





وتقترب الصين من إحراز اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث أن الرئيس الأمريكي قرر تمديد فترة الهدنة التجارية لبلاده مع بكين، وسط تأكيدات من جانب مسئولي الدولتين على أن تطورات إيجابية تم إحرازها.





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 6.7241 يوان.





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