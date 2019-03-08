هبوط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية قبيل تقرير الوظائف

2019/03/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب إعلان تقرير الوظائف الشهري، وبالتزامن مع تراجع أداء الأصول الخطرة.





وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1205 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.5% عند 111.02 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3082 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 1.0098 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.2% إلى 97.507.





ويعد تراجع الورقة الخضراء جزء من هبوط في أداء الأصول الخطرة، حيث أن مؤشرات الأسهم اليابانية والأمريكية شهدت تراجعا في آخر جلساتهم، وذلك مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وكان البنك المركزي الأوروبي خفض تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى 1.1% في 2019 مقارنة مع 1.7% في التقديرات السابقة.





كما أن الصين أعلنت تراجعاً حاداً في صادراتها في الشهر الماضي وذلك بنحو 20%.





ومن المقرر أن يتم إعلان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في بنائها في وقت لاحق من اليوم.





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