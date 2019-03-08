قبل ساعات من ملحمة الخلود.. عشاق شهيد المحراب يتجمهرون في مكان الحدث

2019/03/08 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تجمهر عشاق وأوفياء شهيد المحراب الخالد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم {قدس} في مكان الحدث المرتقب اليوم بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد إحياءً لذكرى يوم الشهيد العراقي.

وتمر هذه الأيام الذكرى السنوية لرحيل شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره} الذي استشهد بانفجار سيارة مفخخة في النجف الاشرف في يوم الجمعة الأول من رجب 1424 هـ، الـ29 من شهر آب 2003.انتهىولكي تصلكم آخر الآخبار، اشترك بتطبيق وكالة {الفرات نيوز}:على أنظمة IOS لاجهزة الايفون والإيباد...



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