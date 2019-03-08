بالأرقام.. إنخفاض حالات العنف ضد المرأة في إقليم كردستان

2019/03/08 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير الإحصائيات الرسمية إلى انخفاض معدل حالات العنف ضد النساء في إقليم كردستان خلال عام 2018.

وحسب إحصاء رسمي اجرته المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والاسرة لعام 2018 فأن عدد حالات العنف المسجلة ضد المرأة بلغ 505 حالات خلال عام 2018 وهذه النسبة إنخفضت بالمقارنة مع عام 2017 ألتي سجلت فيه 592 حالة عنف.وذكرت المديرية في تقريرها أنه ووفقا لهذه الأرقام فأن نسبة ممارسة العنف ضد المرأة في الاقليم لعام 2018 قد إنخفضت بنسبة 15% عن العام الذي سبقه.وأطلقت حكومة اقليم كردستان، أواخر العام الماضي حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، كجزء من حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تحمل شعار "اجعل العالم برتقاليا، اسمع صوتي ايضا، أوقف العنف ضد النساء والفتيات"، واستمرت الحملة 16 يوما.

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