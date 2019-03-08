راموس يوجه كلمة لزملائه بغياب المدرب

2019/03/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، أمس الخميس، كلمة لزملائه في الفريق الملكي، وذلك بعد ساعات من الشجار الذي دار بينه وبين رئيس النادي فلورينتينو بيريز.

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