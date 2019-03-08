الحلبوسي: البرلمان لن يتردد بتمرير أي قانون يخص الشهداء تقدمه الحكومة

2019/03/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن البرلمان لن يتردد بتمرير

أي مشروع يخص الشهداء تقدمه الحكومة.

واضاف الحلبوسي، في كلمة خلال مهرجان الشهيد الذي اقامته حركة عصائب

اهل الحق، إنه لابد من سعي كل مؤسسات الدولة الى انهاء كل المتعلقات

باستحقاقات الشهداء".



من ناحيته حذر الامين العام للحركة الشيخ قيس

الخزعلي من مشروع لاستهداف العراق بغرض زعزعة اقتصاده ووضعه

السياسي .

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