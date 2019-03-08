الدوري الإيطالي: يوفنتوس يواجه أودينيزي استعداداً لقمة أتلتيكو

2019/03/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم إجراء شكلي لفريق يوفنتوس،

الذي لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم، حيث يستضيف أودينيزي اليوم

الجمعة، وتركيزه منصب على مباراته الهامة في إياب دور 16 بدوري أبطال

أوروبا التي تقام الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.بات يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقبه الثامن على التوالي

للدوري الإيطالي، بعد فوزه 2-1 على نابولي، والذي يبعد عن يوفنتوس

بفارق 16 نقطة.وتعد مباراة اليوم بمثابة "البروفة النهائية" لفريق يوفنتوس الذي يخوض

اختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في "إياب" دور 16 لدوري

أبطال أوروبا.ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، متفوقاً

بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما يحتل أودينيزي المركز

15 برصيد 25 نقطة.ويعد يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في الدوري

الايطالي هذا الموسم، بعدما فاز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث لقاءات،

كما يمتلك أقوى خط هجوم بـ 55 هدفاً، فيما اهتزت شباكه في 16 مناسبة

فقط.ورغم هذا، إلا أن يوفنتوس لم يتمكن من حل المشاكل التكتيكية والفنية

التي كثيراً ما أزعجت الفريق هذا الموسم.

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