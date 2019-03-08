النقل تستجيب لمناشدة مواطن بإصلاح خط لسكة حديد جنوبي بغداد

2019/03/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن استجابة وزيرها عبدالله لعيبي، لمناشدة احد المواطنين من خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصلاح خط السكة في منطقة الدورة.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “وزيرها عبدالله لعيبي استجاب، لمناشدة احد المواطنين من خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصلاح […]

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