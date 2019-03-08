وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن لسحب الأسلحة من الأكراد وإخراجهم من منبج

2019/03/08 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الولايات المتحدة الأمريكية، باللاجئين، حال استمرار الهجمات في مدينة إدلب السورية.

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