2019/03/08 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية {جَويْ هُد} العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق في مجال الأمن والاستقرار.

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "ضرورة استمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة العراقية؛ لإكمال صفحات الحرب ضد الاٍرهاب والقضاء على خلايا داعش، وتقديم الدعم للجهد الاستخباري والفني اللازم للقوات العراقية".وأضاف "نتطلع لاستمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الحكومي، والعمل سويا على تفعيل ملف الإعمار للمدن العراقية، وتوفير فرص العمل وإكمال إعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين إلى ديارهم".من جهته جدد القائم بالأعمال الأميركية التزام حكومة بلاده بدعم العراق في جميع المجالات والوقوف إلى جانبه لتحقيق الاستقرار.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي نتطلع الى دعم أميركي في تنفيذ البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي نتطلع الى دعم أميركي في تنفيذ البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).