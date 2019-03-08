هدم دور متجاوزة ومنع الاستيلاء على أرض في المنصور

2019/03/08 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد، عن هدم دور متجاوزة ضمن المحلة {٧٤٦} بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية المنصور باسناد مديرية حراسات وأمن أمانة بغداد وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض أزالت دور متجاوزة على ارض زراعية ضمن المحلة {٦٤٧}".



وأضاف ان "ملاكات الدائرة منعت أيضاً بعض الاشخاص الذين يحاولون تقسيم وبيع اراضي الدولة في المحلة المذكورة".انتهى

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