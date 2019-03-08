الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بإزالة التعريفات لضمان تعاونهم ضد الصين

2019/03/08 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: طالبت مفاوضة الاتحاد الأوروبي للشئون التجارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرض التعريفات الجمركية على الاتحاد، إذا أراد مساهمته في الضغط على الصين للالتزام بالقواعد التي تدير الاقتصاد العالمي.





وفي حوار لوكالة "بلومبرج" صرحت سيسليا مالمستورم اليوم الجمعة بأن الممثل التجاري الأمريكي كان لديه اجتماعات بناءة في كيفية تحديد السياسات الصناعية للصين وإصلاح منظمة التجارة العالمية، "نحن متفقون في نوعية المشاكل ولكن مختلفون في طريقة حلها".





وقالت المسئولة الأوروبية إن المشكلة تتلخص في إغراق الصين للسوق ودعمها لتلك التصرفات ما يؤدي في النهاية إلى تشوه عالمياً، مشيرة إلى أنهم متفقين مع الرؤية الأمريكية بشأن هذا الصدد.





وأضافت مالمستورم أن الحل يتمثل في التعاون الأوروبي الأمريكي لحل تلك الأزمة الصينية وليس بتطبيق تعريفات على الاتحاد الأوروبي، وتساءلت "لماذا يعد ذلك الحل أمر صعب تصديقه".





وتابعت المفاوضة الأوروبية: "إذا أردت حليف وشريك فأن تلك ليست هي الطريقة لتحقيق ذلك..لابد أن نعمل معاً ضد التهديدات والتحديات المشتركة وليس بتطبيق تعريفات جمركية ضد بعضنا البعض".





وفي الشهر الماضي وافقت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي التفويض ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بشأن خفض التعريفات على السلع المصنعة، لكنها حددت شروطاً لإبرام الاتفاق يتمثل في تضمين تعريفات السيارات في المحادثات واستثناء الأخرى المتعلقة بالزراعة، وإزالة الولايات المتحدة تعريفاتها على واردات الصلب والألمونيوم.





وشددت المسئولة الأوروبية على أن الاتحاد يجهز لقائمة موسعة للمنتجات من الولايات المتحدة لتطبيق تعريفات جمركية عليها وقد تستهدف صناعة السيارات الأمريكية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسلم في الشهر الماضي تقرير من وزارة التجارة يشتمل على مخاطر الواردات الأمريكية من السيارات على الأمن الوطني، الأمر الذي يفتح أبواب الاحتمالات أمام زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من السيارات

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