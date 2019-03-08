إجراءات أمنية مشددة على طول الشريط الحدودي مع سوريا

2019/03/08 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة على الشريط الحدودي العراقي

السوري على خلفية وقوع معارك ضارية بالعمق السوري القريبة من القاطع

الغربية للأنبار بين قوات (قسد) وعصابات داعش الاجرامية.

قائممقام قضاء القائم احمد المحلاوي أوضح أن القوات الامنية نشرت

عدد من كاميرات المراقبة والرصد ضمن الاجراءات الاحترازية للحيلولة

دون وقوع اي خرق امني ، مبيناً ان القوات الامنية كثفت من تواجدها

بالمناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي لإحباط أية عمليات

تسلل واستهداف القوات الامنية المرابطة على الشريط الحدودي ، وأشار

إلى ان الوضع الامني على طول الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر

والقطعات العسكرية تفرض سيطرتها بالكامل على المناطق الحدودية كافة.

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