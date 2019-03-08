فلسطين المحتلة.. دعوات للمشاركة في مسيرة العودة وشد الرحال للمسجد الأقصى

2019/03/08 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات

العودة وكسر الحصار، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات

اليوم الجمعة تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية " الذي يوافق يوم

المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء

لنضالاتها.

ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد

لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم حسبما

افاد موقع فلسطين اليوم .

بدورها دعت حركة حماس، "جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة

الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إلى شد الرحال إلى المسجد

الأقصى اليوم الجمعة، لمنع محاولات فرض الوقائع التي تمس بمكانته

الإسلامية والتاريخية، وكسر إجراءات الاحتلال فيه".

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