بالوثيقة.. الطيران المدني ينذر الشركة البريطانية المسؤولة عن مطار بغداد

2019/03/08 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجهت سلطة الطيران المدني، إنذاراً إلى شركة G4S المسؤولة عن إدارة مطار بغداد، بسبب “فشل” مشغلي أجهزة الشرطة، و الكلاب البوليسية ‘K9’ الخاصة بها.





وحصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة صادرة من مكتب مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة، علي محمد تقي، تضمنت “توجيه انذار إلى شركة G4S، بسبب فشل اجراءات الاختبار التي أجرتها وزارة الداخلية والمخابرات على مشغلي اجهزة X – RAY والكلاب البوليسية K9 الخاصة بالشركة”.

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