حكومة الاقليم تستذكر نضال وكفاح نساء كوردستان: وكنّ دوماً الضحية الرئيسة

2019/03/08 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكرت حكومة اقليم كوردستان، دور المرأة الكوردستانية ومساهماتها خلال اليوم العالمي للمرأة.وبحسب بيان للحكومة، "الثامن من آذار يوم مشرق في الذاكرة الإنسانية، إن استذكار هذا اليوم هو تقدير لكفاح أكثر من قرن ونصف للمرأة ودعاة المساواة، في سبيل المساواة والعدالة الاجتماعية، في هذه الذكرى الجليلة نقدم تهانينا لجميع نساء كوردستان والعالم".واضاف، "من دواعي الفخر أن نساء كوردستان كانت لهن باستمرار مشاركة فاعلة في مختلف مجالات النضال والكفاح، وكنّ دوماً الضحية الرئيسة للعنف خلال الحروب والكوارث التي ألمّت بشعبنا، بدءاً بالأنفال وعمليات القصف الكيمياوي والحملة اللاإنسانية لإرهابيي داعش ضد سيداتنا الإزيديات في سنجار، لكن أي حادث كارثي لم يستطع النيل من عزة ومكانة المرأة الكوردستانية ولم يقلل من همتها وللحياة والنضال والعزة".وتابع "أن حكومة إقليم كوردستان كانت حريصة دوماً على قضية المساواة وحقوق المرأة كمبدأ ثابت من مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.فإلى جانب وجود هيئات ومؤسسات حكومية خاصة بالنساء والدفاع عن حقوقهن، تمت تهيئة ظروف ملائمة لعمل وكفاح المنظمات غير الحكومية الخاصة بمجال العمل النسوي وحقوق المرأة".واضاف "للمرأة دور رئيس في قطاع التربية وتنشئة الأجيال الحالية والمستقبلية لأبنائنا، وسنة بعد أخرى يزداد دورهن في هذا القطاع الهام.إن ارتفاع نسبة النساء البرلمانيات وذوات المناصب العليا والهامة في المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، علامة هامة على توطيد أسس المساواة، كما أن حضور المرأة الكوردستانية في مجال الأعمال والقطاع الخاص خطوة أخرى هامة في مجال مشاركتها المجتمعية ويجب أن تحظى جهودهن في هذا المجال بدعم جاد والعمل على تنميتها أكثر".

وقالت حكومة الاقليم ان "من واجب جميع الأفراد والجماعات والأطراف الكوردستانية، وخاصة النخبوية منها، أن تدعم مسألة المساواة وترسيخ أسس هذه المساواة في سبيل حياة حافلة بالقيم الإنسانية الجميلة ومجتمع متسامح داع للمساواة ومستقبل مشرق."

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