2019/03/08 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اجتمع نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية مؤلفاً من دنيس ناتالي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات والاستقرار، وأندرو بيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، منسق السفارة الأمريكية في العراق، ستيفن فاكن، القنصل العام الأمريكي في أربيل وعدد من المستشارين والمسؤولين.وعبر الوفد الضيف خلال لقاء عن سعادته لزيارة إقليم كوردستان، وقيم عالياً بطولات البيشمركة وشعب وحكومة إقليم كوردستان في مواجهة داعش واستقبال وحماية عدد كبير من اللاجئين والنازحين هرباً من بطش الإرهاب، وأشاد بالتعايش والتسامح بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، كما شدد على نجاح العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان وحل مشاكل أربيل – بغداد عن طريق الحوار.



بحسب بيان لحكومة الاقليم.من جانبه، رحب بارزاني بهذه الزيارة، معبراً عن الشكر للمساعدات الأمريكية لإقليم كوردستان في الأوقات الصعبة، وقدم نبذة عن حرب داعش وكيفية القضاء على الفكر المتطرف وعن أحوال اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، كما شدد على استعداد إقليم كوردستان لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار وبموجب الدستور العراقي، وأعلن أن علاقات أربيل – بغداد شهدت تحسناً جيداً.وكان البحث في أوضاع المنطقة بصورة عامة ومرحلة ما بعد داعش وتنمية العلاقات الثنائية، مواضيع تناولها جانب آخر من اللقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني لامريكا: علاقات أربيل – بغداد شهدت تحسناً جيداً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني لامريكا: علاقات أربيل – بغداد شهدت تحسناً جيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).