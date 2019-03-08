الحكيم يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/03/08 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت "الغدير" نسخة منه ان "الجانبين تناولا بالبحث مسار العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمّية الدفع قُدُماً بالتعاون القائم بين البلدين، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة".واضاف "كما تطرّقا إلى زيارة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى بغداد في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة إلى أفق أرحب بما يُلبِّي تطلعات الشعبين الجارين".انتهى .م ك

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