2019/03/08 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عطية بمنشور على صفحته في الفيسبوك وتابعه "الغدير" ان " المنخفض في طبقات الجو العليا يبدو أنه لايريد المغادرة قبل ان يترك بصمة من المفاجئآت..وهو ألان يتمركز في شمال البلاد وتندفع منه تيارات باردة لتؤثر على مدن الوسط وبعض مدن الجنوب مع تواجد امتداد رطب هو منخفض جوي اتخذ من بحر العرب ثم إيران طريقا له".وأضاف عطية، أن "حركة السحب تظهر (في صورة الاقمار الصناعية) والتي تلتف عكس اتجاه عقرب الساعة مع دوران هذا المنخفض في الطبقات العليا من الجو لان السحب تتحرك حسب اتجاه الرياح العليا وليس السفلى".وأشار عطية، إلى أن "هناك فرصاً لهطول زخات من الامطار الخفيفة مصحوبة بالبرق والرعد احيانا هذا اليوم، متوقعة في السليمانية اربيل (تنتهي قبل الظهر عدا شمالها تنتهي بعد الظهر)، شرق دهوك (تستمر متفرقة خفيفة) كركوك ديالى (غزارة متوقعة) واسط (تستمر ربما الى الليل) ميسان وبعض الغزارة في شمالها شرق بغداد شرق الديوانية فقط, شمال ذي قار وشمال البصرة (مطر خفيف) وبعض مناطق صلاح الدين الشرقية والشمالية".وبين ان "فرص الامطار تنتهي تقريبا مابعد الظهر عدا بعض المناطق الشرقية مثل سليمانية وبعض مناطق ميسان وشمال ديالى وشرق واسط ربما تستمر لغاية الليل".وأشار عطية، إلى أن "الاجواء ستكون مستقرة تقريبا ولاتوجد حالة جوية لغاية يوم الاربعاء المقبل”، متوقعاً “انخفاض بدرجات الحرارة خلال بداية الاسبوع لتكون الاجواء باردة في مدن غرب وشمال البلاد خلال ساعات النهار والليل ومعتدلة في الوسط والجنوب نهارا وباردة ليلا، وستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بعد منتصف الاسبوع".انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشتاء لاينوي المغادرة ألا بعد ترك بصمة من المفاجآت.. تعرف على حالة الطقس) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشتاء لاينوي المغادرة ألا بعد ترك بصمة من المفاجآت.. تعرف على حالة الطقس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).