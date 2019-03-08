التقاعد الوطنية تعلن عن موعد فتح باب التعيين

2019/03/08 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، ان الاسبوع المقبل سيشهد فتح باب التقديم للتعيين على ملاك مديرية تقاعد احمد البصرة والمحافظات الاخرى.وقال رئيس عبد الجليل في تصريح صحفي، ان "التقديم سيكون عبر الموقع الالكتروني وتكون المقابلات والتعيين بكل شفافية".

واضاف، انه "سيتم اعلان الاسبوع المقبل التخصصات المطلوبة وحصة كل محافظة منها.

وكانت هيئات التقاعد في عموم العراق ناشدت المسؤولين بتصريحات سابقة بضرورة تدعيم كوادرها بموظفين اضافيين، بسبب ما تواجهه من ضغط في اكمال معاملات المراجعين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

تحرير: عامر الشيباني

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