الخزعلي: المقاومة هي الامتداد الطبيعي لثورة العشرين ولانتفاضة الشعبانية

2019/03/08 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، إن المقاومة كانت هي السبب في انتصار العراق على الإرهاب.وقال الخزعلي خلال كلمته في مهرجان يوم الشهيد المقاوم ان ” العراق يعيش مرحلة ما بعد داعش وهناك معنويات عالية يعيشها الجميع بعد تحقيق النصر على الإرهاب “،مبينا ان “، المقاومة هي الامتداد الطبيعي ...

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